Более 900 жилых домов в подтопленных регионах России освободились от воды за сутки | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 08:28 Более 900 жилых домов в подтопленных регионах России освободились от воды за сутки МЧС: в подтопленных регионах от воды освободились 954 жилых дома и 1895 участков

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Свыше 900 жилых домов в подтопленных регионах освободились от воды за прошедшие сутки. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в настоящее время паводки наблюдаются в 18 субъектах страны.

«За сутки от воды освободились в 22 муниципалитетах: 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков. Подтопленными в 73 муниципалитетах остаются около семи тысяч жилых домов и свыше 22 тысяч приусадебных участков», — передали в министерстве.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает снижаться. На утро 1 мая он составил 827 сантиметров. В Курганской области подтоплены почти 7,5 тысячи жилых и дачных домов. В Оренбургской области затоплены более 15,9 тысячи домов и приусадебных участков. Жителям регионов продолжают доставлять гуманитарную помощь.

Несколько деревень в Тюменской области отрезало от большой земли из-за паводка. Река Ишим затопила дорогу к деревням Заборка и Тюлешов Бор, в населенных пунктах уже организовали лодочную переправу.

Пик паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулся на май. В Упорове максимум ожидается после 6 мая, в Ялуторовске — 9–10 мая.