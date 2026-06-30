Более 80 домов ушли под воду в Свердловской области

Сильные дожди обрушились на Свердловскую область. На территории четырех муниципалитетов реки вышли из берегов, подтопив 83 частных дома и 593 дачных участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ливни с ветром пришли на Урал 29 и 30 июня. В муниципальном округе Нижний Тагил в зону угрозы подтопления попали 350 участков на территории садовых обществ «Металлист», «Весна» и «Рыбак».

В Горноуральском городском округе ушли под воду 40 частных домов и 481 приусадебный участок в селе Николо-Павловском. На территории муниципального округа Первоуральска затоплены 31 частный дом и 58 хозяйств в селе Битимка, поселках Билимбай и Крылосово.

Еще 12 домов и 54 огорода залила вода в Атиге и Верхних Серьгах в Нижнесергинском муниципальном районе. В общей сложности в зоне паводка находятся 83 дома и 593 участка с населением 1487 человек, из которых 221 ребенок.

Ранее по Свердловской области прошел смерч. Местные жители рассказали, как унесенная ветром собака вернулась домой.