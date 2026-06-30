«Волшебник Изумрудного города» наяву: на Урале унесенная смерчем собака вернулась домой

Хозяин собаки Багиры, унесенной смерчем в Кушве, рассказал о ее возвращении

По Свердловской области неделю назад прошелся смерч. В Кушве столбом воздуха унесло в лес конуру вместе с находившейся внутри собакой Багирой. Питомец не только выжил, но и сам вернулся домой, рассказал 360.ru хозяин животного Юрий.

«Мы ее искали-искали в окрестностях… Найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит. А потом вернулась», — заявил он.

Багира сильно нервничает из-за произошедшего, но серьезных травм не получила. Конуру найти не удалось. Дом Юрия восстановлению не подлежит.

В общей сложности из-за непогоды без электричества на некоторое время остались несколько округов. В одной только Кушве пострадали почти 100 домов. В городе вводили режим чрезвычайной ситуации.