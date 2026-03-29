Более 460 домов в дагестаном селе Адильотар эвакуируют из-за подтопления

Эвакуацию начали в селе Адильотар в Хасавюртовском районе Дагестана из-за подтопления более 460 домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Врио главы района Багаутдин Мамаев назвал ситуацию в поселении наиболее сложной.

«Подтоплены 468 домов, идет полная эвакуация населения на больших машинах — КамАЗах, УАЗах», — сказал он.

Местные власти обустроили три пункта временного размещения, однако все они пустуют. Мамаев уточнил, что все люди разместились у родственников. Также в селе Ботаюрт из лечебного учреждения вывезли 43 пациента — шестерых из них доставили в больницу Хасавюрта, остальных отправили домой.

Обильные осадки в субботу привели в Дагестане к массовым подтоплениям. В республике до понедельника ввели режим повышенной готовности, а на территории Махачкалы объявили о чрезвычайной ситуации.