Осадки в Дагестане побили рекорды многих лет

В ряде районов Дагестана объем осадков превысил 50 миллиметров и достиг рекордных значений за многие годы. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в телеграм-канале .

«Объем осадков, которые выпадают на почву на территории Дагестана, в ряде районов превышает 50 миллиметров. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы», — сказал Меликов.

Власти республики ввели режим повышенной готовности на всей территории региона. Он будет действовать до 30 марта.

Особенно сильно непогода ударила по Махачкале. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и городские службы начали вывозить людей из подтопленных частных домов, эвакуировали более 70 человек.

Жителей республики призвали соблюдать осторожность, не выезжать без необходимости и следить за сообщениями экстренных служб.

Ранее гидрометеорологическая служба Азербайджана рассказала, что продолжающиеся вторые сутки интенсивные дожди установили новый рекорд по количеству осадков за последние 100 лет.