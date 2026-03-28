В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений

В Дагестане ввели режим повышенной готовности на всей территории республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов .

Режим будет действовать до понедельника. Меликов сообщил, что в экстренные службы уже поступило более 300 сообщений о подтоплении улиц и придомовых территорий.

В Махачкале продолжает работать режим чрезвычайной ситуации — там из-за ливней подтопило десятки домов, эвакуировали больше 80 человек, в том числе троих детей.

Сейчас 60 человек, чьи дома затопило, расселяют специалисты по поручению главы Махачкалы Джамбулата Салавова.