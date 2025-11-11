Более 40 человек пострадали в Чечне при обрушении балкона на похоронах

В Чечне 42 человека пострадали при обрушении балкона на похоронах

В Чечне 42 человека пострадали при обрушении балкона на похоронной церемонии. Об этом сообщил источник 360.ru.

«По предварительной информации, в результате обрушения пола пострадали 42 человека», — сказал он.

Как отметил Telegram-канал «112», похоронная процессия шла по Интернациональной улице в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района. За церемонией с деревянного балкона жилого дома наблюдали местные жители. В какой-то момент конструкция не выдержала большой нагрузки и разрушилась.

По поручению прокурора республики Арсана Адаева началась проверка. Ведомство взяло расследование дела под свой контроль.

«По предварительной информации, в названном населенном пункте во время похоронного мероприятия произошло обрушение деревянной конструкции (навеса)», — уточнили в прокуратуре.

