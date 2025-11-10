Сброшенная с балкона бутылка разбила голову петербурженке на глазах у детей

Стеклянная бутылка упала на голову петербурженке на проспекте Маршала Жукова. ЧП произошло на глазах у школьников, которых Наталья, так зовут пострадавшую, сопровождала в театр. Подробности произошедшего она рассказала 360.ru.

«Что-то стеклянное (бутылка, банка) скинули мне на голову. И следом полетело еще стекло. В этот момент мы там проходили с целым школьным классом. Возвращались из театра. Благо дети целы», — сообщила она.

По словам Натальи, дети сильно испугались. Особенно ее старшая дочь. Девочка до сих пор переживает.

«Она в этот момент стояла напротив меня», — пояснила пострадавшая.

Сейчас женщина чувствует себя нормально и проходит лечение. У пострадавшей четверо маленьких детей.