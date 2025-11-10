Сброшенная с балкона бутылка разбила голову петербурженке на глазах у детей
Стеклянная бутылка упала на голову петербурженке на проспекте Маршала Жукова. ЧП произошло на глазах у школьников, которых Наталья, так зовут пострадавшую, сопровождала в театр. Подробности произошедшего она рассказала 360.ru.
«Что-то стеклянное (бутылка, банка) скинули мне на голову. И следом полетело еще стекло. В этот момент мы там проходили с целым школьным классом. Возвращались из театра. Благо дети целы», — сообщила она.
По словам Натальи, дети сильно испугались. Особенно ее старшая дочь. Девочка до сих пор переживает.
«Она в этот момент стояла напротив меня», — пояснила пострадавшая.
Сейчас женщина чувствует себя нормально и проходит лечение. У пострадавшей четверо маленьких детей.
Как сообщил 78.ru, на Маршала Жукова, 30к2 и на Ленинском, 92 жильцы страдают от метателей стеклянных бутылок. Люди жалуются, что тяжелые предметы бросают с балконов уже не первый год. Хуже всего, что это происходит ежедневно и в любое время. Бутылки иногда наполняют водой. Осколки стекла у парадных стали обычным явлением. Из-за этого домашние собаки часто возвращаются с прогулки с порезами.
«Узнала я об этом пару дней назад, когда сама начала общаться с жителями дома, к сожалению, ранее не слышала. Участковый мне сказал: „Первый раз слышу“ о том, что там регулярно кидают стекло с балкона», — сказала Наталья 360.ru.
Ранее в Москве подвесной потолок рухнул на клиента в одном из пунктов выдачи популярного маркетплейса в Москве. Мужчину с ушибом и рассечением головы доставили в городскую клиническую больницу.