В России после атаки на Брянщину объявили в розыск четырех операторов БПЛА

Четырех операторов БПЛА объявили в международный розыск после атаки на Брянскую область. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Санкцию на заочный арест месяц назад выдал суд в Москве.

Ранее СК заочно объявил операторов дронов ВСУ Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна в теракте в Брянской области.

По данным следствия, в августе 2025 года БПЛА прилетели в населенный пункт Круглая Поляна Севского района, а в октябре того же года — в село Гудовка Погарского района. Один человек пострадал и один погиб.

В ноября БПЛА сбросили боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района, двое мирных жителей получили ранения.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки ВСУ 85 раз обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы.