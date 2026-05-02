Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Фото: РИА «Новости»

В брянском поселке Белая Березка дрон ВСУ атаковал жилой дом. В результате погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Украинские боевики применили дрон-камикадзе для атаки на поселок в Трубчевском районе.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, погиб мирный житель», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего. Он пообещал оказать им поддержку и материальную помощь.

Ранее мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Севский район в Брянской области. Дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю. Машина получила повреждения. Раненому оперативно оказали медицинскую помощь.

