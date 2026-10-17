Более 270 протестующих задержали за день во Франции

Свыше 270 человек задержали французские силовики в ходе масштабных акций протеста, охвативших Францию. Об этом сообщил телеканал BFMTV. .

«По всей стране зафиксировано 272 задержания», — отметили в статье. К полудню число задержанных составляло около 100.

С 15:00 по местному времени (16:00 по московскому) демонстранты вышли на улицы столицы и основных крупных городов.

По оценкам полиции, в улицах Лионе и Нанте в акциях участвуют приблизительно по 20 тысяч человек, в Ренне — порядка 10 тысяч. Выступления сопровождаются беспорядками.

Ранее около 100 человек напали на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже. Нападение пришли к зданию в семь утра и перекрыли подъезд к парковке.