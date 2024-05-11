Более 26 миллионов рублей пропали со счетов женского монастыря в Москве | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 08:47 Более 26 миллионов рублей пропали со счетов женского монастыря в Москве Baza: более 26 миллионов рублей исчезло со счетов московского монастыря РИА «Новости»

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Столичная Марфо-Мариинская обитель милосердия на Ордынке лишилась более 26 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Во вторник сотрудники женского монастыря не смогли получить доступ в банк. Когда они позвонили главному бухгалтеру обители, та не взяла трубку. Обеспокоенные сотрудники монастыря пошли домой к женщине, но она не пустила их на порог, сославшись на болезнь матери, уточнил источник канала.

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На следующий день бухгалтер не вышла на работу и перестала выходить на связь. Позже, по данным Baza, выяснилось, что со счетов монастыря вывели 26,5 миллиона рублей. Банк, увидев подозрительную активность, заблокировал переводы. Полицейские начали розыск главного бухгалтера.

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