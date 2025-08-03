Более 230 человек эвакуировали из-за пожара на газораспределительной подстанции в Кургане

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция, эвакуировали 235 человек

Днем в воскресенье в Кургане загорелась газораспределительная подстанция, из ближайшего дома эвакуировали жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось на объекте на улице Бориса Петрова. К тушению привлекли девять единиц специальной техники и 42 специалиста.

«В превентивных целях из соседнего дома по улице Чернореченской эвакуируют жильцов», — добавили в МЧС.

Всего из опасной зоны вывели 235 человек, среди них 20 детей. Возгорание локализовали, о причинах происшествия не сообщается.

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