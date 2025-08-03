В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе

В Екатеринбурге вспыхнул гаражный комплекс, спасатели локализовали распространение огня на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло на улице Фронтовых Бригад. На место оперативно прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Горение зафиксировали на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса. По предварительны данным, в результате пожара пострадавших нет. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий, добавили в МЧС.

Днем ранее в Пермской области подросток во время игры с петардами дотла сжег 180 тонн сена и ангар в селе Богородск. Пламя разгорелось на площади в 750 квадратных метров, к ликвидации ЧП привлекали пять единиц техники и 14 пожарных. Следователи возбудили уголовное дело о причинении материального вреда в крупном размере.