Более 200 тонн испорченных рыбных консервов нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция нашла на складе 218 тонн просроченных рыбных консервов. Об этом сообщило местное издание «Екатеринбург № 1» .

Накануне мать и дочь, купившие шпроты на рынке, попали в реанимацию с ботулизмом. Обе находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление.

После этого руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых обратился к жителям города с просьбой связаться с полицией всем, кто в последние дни приобрел рыбные консервы на мини-рынке на Сортировке. Он также призвал не покупать продукты с рук и тщательно обращать внимание не только на срок годности на этикетке, но и на внешний вид и условия хранения.

Накануне компания X5 Group объявила, что временно приостанавливает продажу шпрот «За Родину» во всех магазинах до окончания проверки.