Отравившиеся шпротами екатеринбурженки попали в реанимацию

Жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления шпротов, попали в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители взяли расследование случившегося на контроль. По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать купили консервы около остановки ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного продавца. Когда они их съели, то самочувствие обеих резко ухудшилось.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

Купленные шпроты отправили на экспертизу. Она показала, что продукт содержит бактерии «клостридии ботулинум».

Ранее стало известно, что компания Х5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после отравлений в Екатеринбурге. Также руководство организации временно заблокировало поставки товара в распределительные центры.