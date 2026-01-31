Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты на востоке ДР Конго

На востоке Демократической Республики Конго обрушилась колтановая шахта, погибли боле 200 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке ДРК», — уточнили в материале.

Авторы издания пояснили, что в Рубайе добывается около 15% мирового колтана, перерабатываемого затем в тантал. Это жаропрочный металл, востребованный производителями мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин.

Участок, пострадавший от обрушения, контролируется повстанческой группировкой AFC/M23 с 2024 года. Там работали местные жители, вручную добывающие руду. Им платили несколько долларов в день.

Прошлой осенью обрушился участок медного рудника на юге ДРК, погибли 32 человека.