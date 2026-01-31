Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты на востоке ДР Конго
На востоке Демократической Республики Конго обрушилась колтановая шахта, погибли боле 200 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке ДРК», — уточнили в материале.
Авторы издания пояснили, что в Рубайе добывается около 15% мирового колтана, перерабатываемого затем в тантал. Это жаропрочный металл, востребованный производителями мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин.
Участок, пострадавший от обрушения, контролируется повстанческой группировкой AFC/M23 с 2024 года. Там работали местные жители, вручную добывающие руду. Им платили несколько долларов в день.
Прошлой осенью обрушился участок медного рудника на юге ДРК, погибли 32 человека.