Более 30 человек погибли на юге ДР Конго из-за обрушения медного рудника

При обрушении участка медного рудника на юге Демократической Республики Конго погибли более 30 рабочих. Об этом сообщил губернатор провинции Луалаба Фифи Массука в эфире радиостанции RFI.

«Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены», — сообщил чиновник.

Работы на медном руднике вели кустарным способом шахтеры, не имеющие лицензии. Ассоциация горняков сообщила о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Причиной обрушения мог стать оползень, который произошел на руднике из-за проливного дождя. Однако по версии радиостанции, оползень мог быть результатом конфликта между шахтерами и вооруженной охраной той части рудника, где добыча ведется промышленным образом. Охрана открыла стрельбу, чтобы разогнать рабочих, что привело к обрушению самодельного моста, из-за этого и произошел оползень.

