Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Cumhuriyet: более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Измире

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, который направлялся на фестиваль в Измире. Об этом сообщила газета Cumhuriyet .

«Туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы», — написали авторы материала.

На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

В посольстве России в Анкаре РИА «Новости» сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

В конце ноября 2024 года смертельная авария произошла в турецком городе Эскишехир. Общественный транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Один человек погиб, 30 пострадали. В начале октября того же года автобус с туристами из Петербурга перевернулся по пути в аэропорт в Турции. В салоне находились 14 человек, несколько из них получили травмы.