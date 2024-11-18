Один человек погиб и 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Смертельная авария произошла в турецком городе Эксишехир. Участником ДТП стал автобус, перевозивший 42 пассажиров. Об этом сообщил TRT Haber .

По предварительным данным, общественный транспорт вылетел с дороги и перевернулся.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек. Еще 30 пострадали. Медики доставили пациентов в ближайшие больницы, добавили «Известия».