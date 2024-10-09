Автобус с туристами из Петербурга перевернулся по пути в аэропорт в Турции

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт турецкого Даламана. Об этом сообщил городской новостной сайт 78.ru .

По его информации, водитель нарушал правила и в какой-то момент не справился с управлением. Всего в салоне находились 14 человек, несколько из них получили травмы.

Некоторые пассажиры, отделавшиеся ушибами, сумели добраться до аэропорта и вовремя улететь домой.

В прошлый раз ДТП с туристическим автобусом в Турции произошло в сентябре. Тогда пострадали 18 человек, в том числе девять россиян. Однако все они отделались легкими травмами, госпитализация никому из них не потребовалась.

В начале октября российский турист скоропостижно умер на пляже в Аланье. Мужчине стало плохо, когда он загорал у моря.