Более 20 человек пострадали в ДТП двух автобусов в Баку

На территории Хазарского района Баку столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали более 20 человек, сообщили РИА «Новости» в местном управлении медицинскими территориальными подразделениями.

ЧП случилось утром в пятницу в поселке Бина. Автобус марки Hyundai врезался в транспортное средство марки Isuzu.

После ДТП в Сабунчинский медицинский центр доставили 13 человек, еще девять — в Клинический медицинский центр.

«У пострадавших диагностировали травмы различных частей тела, поступившим пациентам оказали необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе.

Ранее авария с участием автомобиля Chevrolet Lanos в Татарстане унесла жизни шести человек. Обстоятельства происшествия уточняются, прокуратура организовала проверку.

Днем ранее в Москве также столкнулись самосвал Howo и «Газель». Авария произошла на Сельскохозяйственной улице, одного человека оперативно доставили в больницу.