Самосвал столкнулся с «Газелью» на северо-востоке Москвы

На Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы столкнулись «Газель» и самосвал Howo. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По предварительным данным, «Газель» выезжала из дворов и не пропустила самосвал. Машины столкнулись, получили серьезные повреждения. У «Газели» сильно помята передняя часть кузова, оторвалась крышка капота, разбилось лобовое стекло. Водителя госпитализировали. У самосвала вмятина в районе левого крыла покорежена ступень.

Оба автомобиля врезались в барьерное ограждение и повредили его.

Обстоятельства ДТП уточняют.

Ранее в Пензенской области столкнулись большегрузы Isuzu и Volvo. Оба водителя от полученных травм скончались.