Более 115 тысяч жителей Бурятии остались без электричества

Цыденов: более 115 тысяч жителей Бурятии, включая Улан-Удэ, остались без света

Фото: РИА «Новости»

Более 115 тысяч жителей семи муниципальных округов Бурятии и города Улан-Удэ остались без электричества. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Он написал, что по состоянию на 18:45 местного времени (13:45 по Москве) свет отключили в 75 населенных пунктах, в том числе в столице Бурятии. Без электроснабжения остались 115 265 человек и 190 социально значимых объектов.

Причиной аварии, как он сообщил ранее, стало отключение одного из трех энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС, вырабатывающей энергию для республики и соседнего Забайкальского края. Компания «Бурятэнерго» ввела временное ограничение на потребление электричества.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на предприятия временно ограничат подачу электроэнергии, чтобы минимизировать отключения света для жителей.

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