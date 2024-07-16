Часть Забайкалья и Бурятия осталась без света из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС

Авария на Гусиноозерской ГРЭС оставила часть Забайкалья и Бурятию без света

Аварийное отключение энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии оставило без света ряд населенных пунктов Забайкальского края и Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Причиной отключения стала повышенная нагрузка на второй энергоблок станции. В этой связи начались ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

«Региональным диспетчерским управлением предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», — пояснили в правительстве Забайкалья.

Также там не исключили, что поэтапное восстановление подачи электроэнергии начнется после прохождения пиковой нагрузки.

Правительство Бурятии объявило, что из-за аварии два энергоблока Гусиноозерской ГРЭС начали ремонтировать. Из-за сложившейся ситуации в ряде населенных пунктов ввели веерное отключение электричества.

«Ограничениe дo 40 мегаватт ввели для предотвращения перегрузки системы и возникновения аварийныx ситуаций нa электросетяx», — привел цитату пресс-службы кабмина республики телеканал «Агриус».



Ремонт власти республики пообещали завершить за два часа. При этом там подчеркнули, что под отключение не попали больницы и важные социальные объекты.

С отключением электричества столкнулись жители Улан-Удэ. В пресс-службе мэрии уточнили, что без света остались жители микрорайонов Шишковка, Аршан, 100-й квартал, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор.

«Энергетики работают над устранением причины отключения», — заявили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Комитет городского хозяйства.

В начале июля короткое замыкание на силовом трансформаторе подстанции оставило без света более 70 тысяч жителей Хасавюрта и его пригородов. В администрации города успокоили горожан, заявив, что энергетики уже начали ремонт и перевод электросетей на резервные источники.