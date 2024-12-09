Более 100 тысяч человек из разных стран пострадали от мошеннической сети кол-центров

ФСБ: от мошеннической сети кол-центров пострадали 100 тысяч человек

ФСБ России накрыла сеть мошеннических кол-центров, которые работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. От ее действий пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах, сообщило РИА «Новости» .

Кол-центры были частью международной преступной организации, которая под видом инвестиционных сделок занималась массовым обманом жителей стран Европейского союза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.

«Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день», — отметили в ФСБ.

Правоохранители задержали 11 руководителей и работников российских офисов кол-центров. Уголовное дело возбудили за организацию преступного сообщества, мошенничество и заведомо ложное сообщение о терроризме. Расследование продолжается.