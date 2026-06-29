Более 10 детей из лагеря под Тверью попали в больницу с норовирусом

Бегмурадов: детей из лагеря в Тверской области госпитализировали с норовирусом

Более 10 детей из палаточного лагеря «Вымпел-Шторм» в Тверской области оказались в больнице с вирусной инфекцией. Норовирус попал в лагерь со стороны. Об этом рассказал руководитель лагеря Андрей Бегмурадов в беседе с РИА «Новости» .

Прокуратура Тверской области ранее также сообщила о госпитализации детей из оздоровительного лагеря. Специалисты ведомства выяснят обстоятельства произошедшего и оценят выполнение лагерем требований по охране здоровья несовершеннолетних и организации питания.

«Проверка Роспотребнадзора, которая сейчас идет, выявила, что вспышка была извне. Кто-то что-то завез <…> норовирус. Это такая инфекция, которая передается руками. По сообщению из Роспотребнадзора, кто-то посетил с этой болезнью», — рассказал Бегмурадов.

Ранее на круизном лайнере Caribbean Princess, вышедшем из США, зафиксировали вспышку норовируса. Симптомы заболевания выявили у 115 пассажиров и членов экипажа.