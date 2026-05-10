Вспышка норовируса произошла на круизном лайнере Caribbean Princess

На отплывшем из США круизном судне Caribbean Princess произошла вспышка норовируса. На недомогание пожаловались 115 человек, сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Принадлежащее компании Princess Cruises судно отчалило из Флориды 28 апреля, круиз должен завершиться 11 мая. На второй неделе плавания 102 пассажира из 3116 слегли с кишечной инфекцией. На диарею и рвоту пожаловались также 13 членов экипажа из 1131. Возбудителем заболевания оказался норовирус.

«Усилены процедуры уборки и дезинфекции в соответствии с планом предотвращения вспышек заболеваний и реагирования на них. <…> Изолированы больные пассажиры и члены экипажа», — сообщили специалисты.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин назвал источник норовируса. Возбудитель заболевания может попасть в организм через воду.