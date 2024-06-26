Появились фото с места ЧП на железной дороге под Интой

Фото: Телеканал «360»

Под Интой пассажирский поезд сошел с рельсов. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Фотографиями поделились очевидцы. На фото — перевернутые вагоны, пострадавшие в результате схода состава с рельсов.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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На место выехали сотрудники экстренных служб. В РЖД сообщили, что ЧП случилось на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

Прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. На место аварии отправился транспортный прокурор  Александр Миронов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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