Появились фото с места ЧП на железной дороге под Интой
Под Интой пассажирский поезд сошел с рельсов. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.
Фотографиями поделились очевидцы. На фото — перевернутые вагоны, пострадавшие в результате схода состава с рельсов.
На место выехали сотрудники экстренных служб. В РЖД сообщили, что ЧП случилось на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.
Прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. На место аварии отправился транспортный прокурор Александр Миронов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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