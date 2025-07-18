Бойцу поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят глаз

Блогеру и участнику поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят левый глаз. Об этом он рассказал в комментарии для 360.ru.

«Я всегда сияю, всегда улыбаюсь, меня это не останавливает, мы все равно всегда будем сиять», — заявил он.

Блогер также поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Тарасов получил тяжелую травму глаза в январе на вечеринке: одна из девушек, будучи пьяной, ударила его кулаком и попала прямо в глазницу. Зрение сохранить не удалось. При этом сам боец отказался писать заявление на покалечившую его знакомую.

Брат спортсмена Артем Тарасов позже рассказывал, что Корней теперь сравнивает себя с Шарабутдином Магомедовым (более известным как Шара Буллет), выступающим с отслоением сетчатки.