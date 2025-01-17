Пострадавший боец ММА Корней Тарасов начал поиск донора для пересадки глаза

Известный боец смешанного стиля Корней Тарасов будет искать донора для пересадки поврежденного глаза. Об этом он рассказал 360.ru.

«В моей квартире находилась шумная компания, все выпивали алкоголь. Что-то мы повздорили с девушкой, после чего она резко ударила мне в глаз. Как спортсмен, я не смог увернуться, удар был неожиданным», — рассказал он.

Тарасов отметил, что сразу поехал в больницу и понял, что с его глазом все плохо.

«Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить сам глаз. Видеть он уже никогда не будет. Будем работать над поиском донора для глаза. Девушка была нетрезвая, никаких заявлений я не написал», — добавил боец.

Брат спортсмена Артем Тарасов отмечал, что Корней сравнивает себя с бойцом UFC Шарой Буллетом, который выступает с отслоением сетчатки на глазу. Также Корней просил вылечить глаз, когда будут необходимые медицинские технологии.