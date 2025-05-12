Бойца MMA задержали в Москве с пистолетом, переделанным в боевой

Baza: бойца ММА Аллахвердяна задержали в Москве за пистолет без документов

Сотрудники полиции задержали в Москве бойца смешанных единоборств Михаила Аллахвердяна, у которого в машине заметили пистолет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, в ночь на 5 мая сотрудники ГАИ остановили машину спортсмена для проверки документов. За водительским креслом они заметили подозрительную сумку, в которой увидели предмет, похожий на пистолет.

Аллахвердян заявил, что нашел оружие на улице и собирался отвезти его в правоохранительные органы, однако заявление забыл дома. Полицейский заметил, что у пистолета спилили перегородку и изменили канал ствола, после чего вызвал следственно-оперативную группу.

Экспертиза установила, что это турецкий сигнальный пистолет RETAY S2022, переделанный для стрельбы боевыми патронами. После этого началась проверка, против бойца могут возбудить уголовное дело.

Ранее рассеянность и найденный на кладбище пистолет подвели бизнесмена из Архангельска под статью о незаконном хранении оружия.