Бойца MMA задержали в Москве с пистолетом, переделанным в боевой
Baza: бойца ММА Аллахвердяна задержали в Москве за пистолет без документов
Сотрудники полиции задержали в Москве бойца смешанных единоборств Михаила Аллахвердяна, у которого в машине заметили пистолет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его информации, в ночь на 5 мая сотрудники ГАИ остановили машину спортсмена для проверки документов. За водительским креслом они заметили подозрительную сумку, в которой увидели предмет, похожий на пистолет.
Аллахвердян заявил, что нашел оружие на улице и собирался отвезти его в правоохранительные органы, однако заявление забыл дома. Полицейский заметил, что у пистолета спилили перегородку и изменили канал ствола, после чего вызвал следственно-оперативную группу.
Экспертиза установила, что это турецкий сигнальный пистолет RETAY S2022, переделанный для стрельбы боевыми патронами. После этого началась проверка, против бойца могут возбудить уголовное дело.
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