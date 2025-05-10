Забывчивый бизнесмен чуть не посадил друга и подпал под дело за чужое оружие

Плохая память и найденный на кладбище пистолет подвели предпринимателя из Архангельска под уголовное дело. Также пострадал его друг и партнер по бизнесу из Санкт-Петербурга. Подробности истории рассказали авторы Telegram-канала «Mash на Мойке» .

Архангельский предприниматель во время приезда в Петербург отправился на Белоостровское кладбище, чтобы привести в порядок могилу знакомого. В местном мусорном баке он нашел пистолет, завернутый в тряпку.

Оружие бизнесмен решил отнести в полицию, но после встречи с другом и партнером по бизнесу забыл о опасной находке, оставив оружие на заднем сиденье машины приятеля.

Вернувшись в Архангельск, предприниматель узнал, что друга задержали за хранение незарегистрированного пистолета. Он срочно вернулся в Северную столицу и пожаловался правоохранителям на плохую память.

Рассказ силовиков не впечатлил, но приятеля бизнесмена они отпустили, а на нашедшего пистолет завели дело о незаконном хранении оружия.

В начале апреля наказание в 1,6 года ограничения свободы получил житель города Красновишерска Пермского края. Под уголовное дело он подпал из-за найденного на берегу реки карабина, который оставил себе. В ходе проверки сотрудниками полиции предоставить документы на оружие мужчина не смог.