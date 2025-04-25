«Боятся уголовной ответственности». В Забайкалье родители начали отправлять детей поджигать траву

В Забайкальском крае жители начали отправлять детей поджигать траву в полях. Так они надеются избежать уголовной ответственности, рассказала изданию «Подъем» детский омбудсмен Наталия Эпова.

Она пояснила, что местные жители верят, что если сжечь старую сухую траву, то земля прогреется и быстрее вырастут новые растения. Если поля позеленеют, то будет чем кормить сельскохозяйственных животных.

«Некоторые родители, понимая, что за поджог травы им грозит ответственность вплоть до уголовной, поджигать траву (пускать сельскохозяйственный пал) отправляют детей», — сказала омбудсмен.

Если ребенок поджег траву, то родители отделаются предупреждением или небольшим штрафом в 500 рублей.

В последнее время в Забайкальском крае среди 74 пойманных поджигателей оказались 34 ребенка. На их родителей составили 47 протоколов.

Лишать родительских прав за детские поджоги нельзя. Необходимо собрать и другие материалы, подтверждающие, что родители их не исполняют надлежащим образом.

До этого забайкальские власти сообщили о сложной ситуации с лесными пожарами в регионе. Пожарным предстоит локализовать 12 и ликвидировать четыре очага возгорания в крае.

Ранее глава региона Александр Осипов сообщил о введении режима ЧС в Забайкалье из-за пожаров.