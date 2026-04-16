«Боится на улицу выходить»: мама избитого в Ачинске подростка рассказала о его состоянии

«Все ноги в гематомах. Он еле передвигается. Сегодня на Следственный комитет. Тошнит сейчас его. Завтра на экспертизу, и будут класть на обследование более конкретное. Он теперь боится на улицу выходить, и спит плохо. Вы сами понимаете, 52 года мужчина, просто целенаправленно избивает», — возмутилась Татьяна.

Она считает, что статью о хулиганстве возбудили несправедливо.

«МРТ делали, подозрение на сотрясение. На лице ссадины, синяки. Сзади и на голове шишка. На ногах гематомы, шишки. На руках ссадины, где открытые места, синяки. На ухе, на лице с одной стороны, на другой щеке, почти около виска, как шапка заканчивается. Благо еще мужчина проезжал мимо. Если бы он не угрожал, так и продолжал бы его бить», — добавила мать пострадавшего.

Мужчина набросился на подростка с металлической ложкой для обуви из-за того, что он с друзьями якобы шумел в подъезде.