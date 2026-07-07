Бобры подтопили 50 дачных участков в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области из-за построенной бобрами плотины подтопило порядка 50 дачных участков в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». Об этом корреспонденту 360.ru сообщили очевидцы, предоставив фото и видео с места.

На реке рядом с участками живут несколько семей бобров. Плотины ниже по течению они строят каждый год, хотя люди их так же регулярно разбирают, рассказала владелица одного из участков.

«Бывало даже и в самом массиве строили плотины», — поделилась она.

Таких серьезных подтоплений раньше не случалось. Местами вода поднялась выше колена взрослого человека.

Фото: 360.ru
1/3
Фото: 360.ru
2/3
Фото: 360.ru
3/3

Из-за паводка дома отключили от электричества, чтобы не допустить аварий. На место прибыли силы Аварийно-спасательной службы, представители районной администрации и подразделения «Красная горка».

Весной в Словакии полиция выдворила из ресторана буйного бобра. Животное выпустили в ближайший водоем.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте