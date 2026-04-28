Полиция и пожарные поймали буйного бобра в словацком ресторане

Словацкие правоохранители и спасатели поймали бобра, забежавшего в ресторан в историческом центре города Нитра. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Животное заметили ночью в кафе. Правоохранители не смогли связаться со специалистами и решили поймать зверя самостоятельно.

Бобер вел себя агрессивно и активно защищался. Усмирить его удалось с помощью «различных вещей из служебного автомобиля».

После поимки пожарные и полицейские поместили его в ящик, отвезли к водоему и отпустили на волю. Пресс-служба опубликовала фотографию, на которой испугавшийся бобер сидит возле стены ресторана.

Ранее в Соединенных Штатах полиция перекрыла несколько дорог в городе Олбани из-за медведя, который залез на дерево. Хищник провел на ветвях несколько часов. В итоге правоохранители усыпили его дротиком со снотворным и передали специалистам Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, которые вывезли животное на волю, в горы Катскилла.