Битый небитого везет. Россиянин прикинулся пострадавшим в ДТП и угнал авто спасителя

Жителя Алтайского края заподозрили в угоне автомобиля охранника — эта история произошла в Барнауле. Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как сотрудник ЧОП везет на коляске согнувшегося «пострадавшего». В какой-то момент охранник останавливается и заходит в кабинет.

Злоумышленник, пропав из поля зрения работника ЧОП, резко подскочил с коляски и побежал к выходу и угнал авто спасителя.

По данным Telegram-канала Baza, охранник нашел молодого человека лежащим на дороге. Тот заявил, что его якобы сбил мусоровоз. При попытке угона авто мужчина столкнулся с машиной Kia и пытался скрыться с места аварии, но через несколько километров перевернулся.

На прошлой неделе в Пензе поймали угонщика такси. Задержанный признался, что перелез на водительское сиденье, когда таксист отлучился, и поехал в сторону дома.