Пензенские полицейские нашли угонщика такси

Заявитель рассказал, что приехал на вызов к развлекательному заведению в Железнодорожном районе. После того как клиент сел в машину, таксист вышел поговорить со знакомым. Вернувшись через несколько минут, он не нашел автомобиль на парковке. На поиски машины ориентировали личный состав полиции. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ее на улице Тухачевского. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — уроженца одной из соседних республик 2004 года рождения.

В ведомстве уточнили, что на допросе подозреваемый признался, как перелез с заднего сиденья на водительское место, когда водитель отошел, и поехал в сторону дома. Из-за неуверенного управления автомобилем он вскоре решил припарковать его и пойти домой пешком. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.