«Били и убивали меня». Семейная пара из Ленинградской области — о нападении в магазине
Пара из Ленобласти заявила о нападении в магазине в Тихвине
В деревне Пашозеро в Ленинградской области охранники магазина избили дубинками покупателя, попытавшегося вернуть некачественный товар. Вину за случившиеся стороны возложили друг на друга. В деле разобрался 360.ru.
Вели себя агрессивно
Обе стороны конфликта подтвердили, что пострадавший пришел в магазин с собакой и держал при себе газовый баллончик. Однако дальнейшие показания разошлись.
Источник 360.ru рассказал, что покупатели вели себя агрессивно и возмущались, почему пса не пускают в магазин без намордника. Кроме того, жена пострадавшего якобы заявила, что постоянно травится продукцией магазина.
«Они в тот момент пришли, когда знали, что в магазин больше никто не придет. Начали изначально выкидывать все из холодильников, а потом уже, только после этого, начали съемку, положили продукты, как им надо», — рассказал собеседник 360.ru.
Он добавил, что они не смогли ответить, какой именно продукт был просрочен, и ушли домой смеясь.
«Может, они меня убить хотели»
Семейная пара уточнила, что за пса приняли трехмесячного щенка. Мужчина рассказал, что зашел в магазин без животного и, пока его жена снимала на камеру просроченные продукты, вышел на улицу, чтобы проверить питомца.
В этот момент на него напали два человека. Один из них попытался задушить его, а второй, сбегав за дубинкой, принялся бить по ногам.
«Я успел залить второго перцем, потому что фиг его знает, может, они меня убить хотели. Они, по сути, били и убивали меня вдвоем», — рассказал пострадавший.
После этого они с женой поехали в Тихвин снимать побои, но в местной больнице отказались это делать и назвали их наркоманами.
По мнению супруги пострадавшего, врачей уже успели предупредить из магазина через районную администрацию. Поэтому они отправились за независимой экспертизой в Санкт-Петербург.
На амбулаторном осмотре мужчине диагностировали параорбитальную гематому и ушиб мягких тканей. Документ есть в распоряжении 360.ru.
Ранее охрану подмосковного магазина улучили в жестокости после того, как в нем нашли задушенного покупателя.