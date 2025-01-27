Пара из Ленобласти заявила о нападении в магазине в Тихвине

В деревне Пашозеро в Ленинградской области охранники магазина избили дубинками покупателя, попытавшегося вернуть некачественный товар. Вину за случившиеся стороны возложили друг на друга. В деле разобрался 360.ru.

Вели себя агрессивно

Обе стороны конфликта подтвердили, что пострадавший пришел в магазин с собакой и держал при себе газовый баллончик. Однако дальнейшие показания разошлись.

Источник 360.ru рассказал, что покупатели вели себя агрессивно и возмущались, почему пса не пускают в магазин без намордника. Кроме того, жена пострадавшего якобы заявила, что постоянно травится продукцией магазина.

«Они в тот момент пришли, когда знали, что в магазин больше никто не придет. Начали изначально выкидывать все из холодильников, а потом уже, только после этого, начали съемку, положили продукты, как им надо», — рассказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что они не смогли ответить, какой именно продукт был просрочен, и ушли домой смеясь.