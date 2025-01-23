Бил поводком и пинал. Издевательства уфимского подростка над собакой попали на видео

В Уфе подросток издевался над собакой и попал на видео

Юный уфимец издевался над собакой, выгуливая ее на поводке. Поступок подростка попал на камеру наблюдения, видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Подросток дергал животное за поводок и бил его, выгуливая на улице Авроры в Уфе. Также мальчик один раз пнул пса. В местных пабликах писали, что подобное поведение свойственно и родителям мальчика — собаку регулярно мучают. Соседи задумались о том, чтобы сообщить о ситуации в ответственные органы.

В Тобольске мужчина жестоко избил собаку в подъезде. Он бил овчарку руками и ногами, издевательства он продолжил на улице. Пес не проявлял агрессии к хозяину и терпел побои. Собаку у живодера забрали волонтеры, животному ищут новый дом. Полиция проверит действия экс-владельца.