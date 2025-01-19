Бил ногами по морде. В Тобольске живодер издевался над овчаркой в подъезде

РЕН ТВ: житель Тобольска жестоко избил собаку в подъезде и попал на видео

В Тобольске местный житель жестоко избил собаку в подъезде. Кадры издевательств над псом появились в Сети, что стало поводом для обращения в полицию, сообщил РЕН ТВ.

На видео мужчина бил овчарку руками и ногами, в том числе на улице. Собака не проявляла агрессии к хозяину и терпела побои.

Горожане потребовали найти живодера, чтобы забрать у него овчарку и привлечь к ответственности. По данным телеканала, собаки у владельца уже нет, ее забрали на передержку волонтеры. Теперь псу ищут новую семью.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Жестокие действия жителя Тобольска станут поводом для проверки в полиции города.

Ранее в Мытищах мужчина привязал собак к машине и протащил по дороге. Полиция ненадолго задержала его и возбудила уголовное дело. Спустя месяц после расправы над животными живодер напал на соседа.