Безумный пироман устроил файер-шоу посреди Красноярска

Прохожий решил поджечь проезжую часть в Красноярске. Его действия попали на видео, которое распространила пресс-служба местного главка МВД.

Мужчина вышел к дороге рано утром. С собой он нес емкость с бензином. Топливо пироман вылил прямо под колеса проносящихся мимо машин, а затем бросил в него и зажигалку.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Люди заметили, как огонь быстро распространился вдоль десятков метров дороги.

Правоохранители прибыли к точке возгорания уже вместе с пожарными службами. Быстро выяснилось, что поджигатель успел скрыться — пока на глазах у прохожих дорога превращалась в озеро пламени.

Полицейские провели оперативные мероприятия, установили личность нарушителя и задержали его. Поджигателем оказался 35-летний местный житель.

В отделении он заявил, что устроил поджог «по глупости». Мужчина принес извинения и уверил, что хотел просто пошутить.

По факту происшествия власти начали пока доследственную проверку. По ее итогам полиция решит, какую ответственность понесет пироман.

Ранее фигурантам дела о поджоге покрышек у квартиры назначили по 11 лет колонии в Санкт-Петербурге.