Безумный пироман устроил файер-шоу посреди Красноярска
В Красноярске задержали мужчину за поджог дороги
Прохожий решил поджечь проезжую часть в Красноярске. Его действия попали на видео, которое распространила пресс-служба местного главка МВД.
Мужчина вышел к дороге рано утром. С собой он нес емкость с бензином. Топливо пироман вылил прямо под колеса проносящихся мимо машин, а затем бросил в него и зажигалку.
О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Люди заметили, как огонь быстро распространился вдоль десятков метров дороги.
Правоохранители прибыли к точке возгорания уже вместе с пожарными службами. Быстро выяснилось, что поджигатель успел скрыться — пока на глазах у прохожих дорога превращалась в озеро пламени.
Полицейские провели оперативные мероприятия, установили личность нарушителя и задержали его. Поджигателем оказался 35-летний местный житель.
В отделении он заявил, что устроил поджог «по глупости». Мужчина принес извинения и уверил, что хотел просто пошутить.
По факту происшествия власти начали пока доследственную проверку. По ее итогам полиция решит, какую ответственность понесет пироман.
