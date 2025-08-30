Фигурантам дела о поджоге покрышек у квартиры назначили по 11 лет колонии в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в январе 2024 года фигуранты согласились за вознаграждение в тысячу долларов (87 тысяч рублей) совершить преступление. Они скрыли лица под балаклавами, принесли к дому две автопокрышки и оставили их на четвертом этаже у порога квартиры. Один из мужчин облил шины легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, второй снимал происходящее на камеру телефона.

Видео было отправлено заказчику, который перевел оплату. Однако пожар потушили жильцы и спасатели. Каждый из обвиняемых получил по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.