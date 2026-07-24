Бездомная собака напала на пятилетнего мальчика в Анапе

На набережной Анапы 19 июля бездомная собака напала на пятилетнего мальчика. Видео с камеры наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru.

Многодетная семья из Магнитогорска гуляла возле парка «Золотой пляж». Крупная собака с желтой биркой в ухе, которая до этого мирно ходила среди отдыхающих, внезапно схватила ребенка за левую руку и потащила.

Отец пинками отогнал пса, мальчика увезли в больницу. Врачи обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.

Анапская межрайонная прокуратура начала проверку происшествия.

Как сообщил «Коммерсант», управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин взял его на контроль.

Ранее в Томске собака напала на девочку во дворе жилого дома по улице Ленина. Ребенка укусили за лицо.