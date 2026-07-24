В Томске собака напала на девочку

СК завел уголовное дело после нападения собаки на девочку

В Томске собака напала на несовершеннолетнюю девочку во дворе жилого дома по улице Ленина. Следователи завели уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по региону.

Правоохранители ведут производство по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.

В результате укуса животного ребенок получил травму лица. СК проводит дополнительные процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Томской области в телеграм-канале заявила, что взяла расследование под свой контроль.

«По поручению прокурора региона Сергея Ломакина прокуратура проведет проверку, в ходе которой даст оценку всем обстоятельствам случившегося», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Издание Vtomske.ru уточнило, что животное принадлежало несовершеннолетнему сыну соседки. Ребенок не подходил к собаке, в какой-то момент собака бросилась на девочку после команды хозяина.

Днем ранее в Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца.