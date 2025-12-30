Безбилетник плеснул девушке кофе в лицо в московском метро

Правоохранительные органы в Москве задержали молодого человека, который плеснул кофе девушке в лицо в метро после неудачного прохода без билета. Об этом сообщила пресс-служба МВД столицы.

По информации источника, ЧП произошло на станции «Южная». Приезжий из Крыма попытался пройти через турникеты бесплатно вслед за одной пассажиркой, но она преградила ему дорогу и сделала замечание.

Безбилетник отреагировал агрессивно и выплеснул ей в лицо неостывший кофе из стакана. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, а местонахождение мужчины быстро установили по камерам. Дознаватели завели дело по статье «Побои». Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС».

Ранее комиссия по транспорту Москвы предложила увеличить до 5000 рублей штраф за безбилетный проезд на наземном транспорте столицы. Сейчас сумма составляет 2000 рублей. За бег по эскалаторам и прослушивание аудиозаписей без наушников предложили поднять со 100 рублей до 1000 рублей.