В Москве предложили увеличить штраф для безбилетников

Комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры предложила поднять штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы до 5000 рублей. Об этом сообщили на сайте Мосгордумы.

Согласно проекту, безбилетников предложили штрафовать на 5000 рублей. Сейчас сумма составляет 2000 рублей. Такой же штраф может ждать граждан за использование чужих льготных транспортных карт.

Штрафы за провоз багажа на сиденьях вагонов метрополитена, игру на музыкальных инструментах (без разрешения администрации), бег по эскалаторам и прослушивание аудиозаписей в вагонах без наушников предложено увеличить со 100 рублей до 1000 рублей.

Представленный законопроект будут обсуждать 18 декабря на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

С начала осени в автобусах Подмосковья зафиксировали 3,9 тысячи случаев безбилетного проезда. Сейчас штраф за такое нарушение составляет две тысячи рублей.