Бетономешалка снесла легковой автомобиль на западе Москвы

Бетономешалка врезалась в автомобиль на Университетском проспекте в Москве

Грузовик Scania столкнулся с легковым автомобилем Ford в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Кто виновен в ДТП, не уточняли. Известно, что разлива топлива пока нет ни из бетономешалки, ни из легкового автомобиля.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, аварийную службу газовой охраны из-за ДТП пока не вызвали.

Пострадавших в аварии осмотрели врачи. Сотрудники ДПС временно перекрыли три из четырех полос в сторону области по Университетскому проспекту.

Ранее во вторник, 4 февраля, водитель насмерть сбил двух человек в Новой Москве.