Водитель насмерть сбил двух человек в Новой Москве

Водитель внедорожника Tank 500 сбил трех человек на пешеходном переходе у автобусной остановки в поселке Филимоновское в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По ее информации, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Два человека погибли на месте, а третьего с различными травмами экстренно госпитализировали. Причина аварии устанавливается.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует процессуальную проверку. Против 29-летнего водителя могут возбудить уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть двух человек.
По данным местного Telegram-канала, сбитые — члены одной семьи: мать, бабушка и ребенок. Выжить удалось только последнему.
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