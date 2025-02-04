Водитель насмерть сбил двух человек в Новой Москве

В Новой Москве джип сбил трех человек на пешеходном переходе

Водитель внедорожника Tank 500 сбил трех человек на пешеходном переходе у автобусной остановки в поселке Филимоновское в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По ее информации, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Два человека погибли на месте, а третьего с различными травмами экстренно госпитализировали. Причина аварии устанавливается.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует процессуальную проверку. Против 29-летнего водителя могут возбудить уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть двух человек.

По данным местного Telegram-канала, сбитые — члены одной семьи: мать, бабушка и ребенок. Выжить удалось только последнему.